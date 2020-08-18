Adana Valisi Süleyman Elban'a ziyaret Adana Valisi Süleyman Elban, Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Vali Elban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Nennioğlu da yaptıkları faaliyetler ve sağlık çalışanlarının Kovid-19 sürecinde yaşadığı sıkıntılarla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA