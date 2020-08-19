Adana Valisi pazarda denetim yaptı
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Adana Valisi pazarda denetim yaptı

İçişleri Bakanlığının talimatıyla bugün Adana'da maske ve sosyal mesafe denetimlerinin üçüncüsü başladı.

Adana Valisi pazarda denetim yaptı
19.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:52

İçişleri Bakanlığının talimatıyla bugün Adana'da maske ve sosyal mesafe denetimlerinin üçüncüsü başladı. Adana Valisi Süleyman Elban'ın nezaretinde başlayan denetimlerde vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarıldı. Vali Elban, semt pazarına giderek vatandaşları ve esnafı denetledi.

İçişleri Bakanlığının, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapılacağı açıklamasının ardından Adana Valiliği tarafından il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, polis ve zabıtalarla birlikte Seyhan ilçesine bağlı Gürselpasa Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'na gitti.

Pazara ateşi ölçülerek alınan Vali Elban, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyardı. Polis ve zabıtalar tarafından da maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.

Pazardan çıktıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Valisi Süleyman Elban, "Ekiplerimiz, ilgili arkadaşlarımız hepimiz denetim yapıyoruz zaten. Ancak bugün Türkiye geneli bir uygulama yapıyoruz. Bugünde pazar yerimize geldik. Vatandaşlarımızın genel anlamda kurallara uyma hassasiyetinin yüksek olduğunu gördük. Yine de hatırlatmakta, olayın ciddiyetini anlatmakta fayda var. Bu 5-6 aydan bu yana devam eden bir süreç" diye konuştu.

Adana'ya ek tedbirlerin uygulanmasının şuanda gündemde olmadığını vurgulayan Elban, "Tedbirlerle ilgili arkadaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Risk olan yada problem olan alanlar oluştukça ek tedbirler alınabilir. Şuanda iyi durumdayız. Dolayısıyla yeni bir tedbir yok" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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