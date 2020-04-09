Adana Valisi Mahmut Demirtaş, maske üreticileriyle toplantı yaptı Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşlara para karşılığı maske satışına izin verilmeyeceğini belirtti.

Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşlara para karşılığı maske satışına izin verilmeyeceğini belirtti.

Vali Demirtaş, Adana genelinde maske üreten ve maske üretme kapasitesine sahip olan firmaların yetkilileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşlara para karşılığı maske satışına izin verilmeyeceğini aktaran Vali Demirtaş, maskelerin vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını kaydetti.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan'ın da katıldığı toplantıda, maske üreticilerinin günlük üretim kapasiteleri görüşüldü.

Kaynak: AA