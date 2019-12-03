Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

03.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:32
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA'nın

Valisi , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demirtaş, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Vali Demirtaş, kategorisinde 'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" ve kategorisinde ise 'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, "Fotoğrafların hepsi gerçekten çok güzel. Bunların içerisinden seçim yapmak zor durumda bırakıyor ama ben her kategoriden bir tanesini beğendim. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hepsi gerçekten çok güzel, mükemmel fotoğraflar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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