Adana Valisi Elban kamu kurum çalışanlarıyla bayramlaştı
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Adana Valisi Elban kamu kurum çalışanlarıyla bayramlaştı

Adana Valisi Elban kamu kurum çalışanlarıyla bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana Valisi Süleyman Elban kamu kurumlarını ziyaret ederek görevlilerle bayramlaştı.

Adana Valisi Süleyman Elban kamu kurumlarını ziyaret ederek görevlilerle bayramlaştı.

Vali Elban Ramazan Bayramı nedeniyle Adana İl Jandarma Komutanlığı, Yüreğir Devlet Hastanesi, Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret edip görevlilerle bayramlaştı. Elban bu ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda şunları söyledi:

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalarından dolayı Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Polisimiz tecrübesi, cesareti ve yüksek vazife bilinciyle 7/24 vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışıyor."

Elban, Yüreğir Devlet Hastanesi ziyareti sırasında ise pandemi nedeniyle sağlık çalışanların çok büyük işlere imza attığını belirterek, "İnsanı yaşatmayı ve insanlığa daha nitelikli bir hayat sunmayı hedef edinen sağlık çalışanlarımızın gayretleri her türlü takdirin üzerindedir" diye konuştu. Elban, özelikle pandemi sürecinde vatandaşlara karşı fedakar, hoşgörülü ve yardımsever bir şekilde hizmet veren tüm tıp neferlerinin bayramını kutladığını dile getirdi.

Vali Elban kamu kurumlarının yanı sıra şehit yakınlarını da bayramda yalnız bırakmadı. Vali Elban, 2016 yılında Şırnak-Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç'in ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Şehidin ailesiyle görüşerek bayramlarını kutlayan Vali Elban, "Şehitlerimizin yüreklerimizdeki acısı ilk günkü gibi taze. Onların vatanımız ve milletimiz uğruna yapmış olduğu fedakarlık, milletimizin sinesinde ebediyen yaşayacak. Şehitlerimizden bize yadigar kalan kıymetli ailelerinin de hem devlet hem millet olarak her zaman yanında olacağız" dedi.

Vali Elban'ın şehit ailesine gerçekleştirdiği bayram ziyaretine Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya da katıldı. - ADANA

Adana Valisi Elban kamu kurum çalışanlarıyla bayramlaştı
Adana Valisi Elban kamu kurum çalışanlarıyla bayramlaştı
Adana Valisi Elban kamu kurum çalışanlarıyla bayramlaştı
Adana Valisi Elban kamu kurum çalışanlarıyla bayramlaştı
Adana Valisi Elban kamu kurum çalışanlarıyla bayramlaştı
Adana Valisi Elban kamu kurum çalışanlarıyla bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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