Adana Valisi Elban, Elmalı Boğazı'nda incelemelerde bulundu

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Elmalı Boğazı'nda incelemelerde bulundu.

Elban, incelemelerde profesyonel bir kayakçıdan bölgenin fiziki yapısı hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sonrasında bölgedeki potansiyeli fark ettiğini aktaran Elban, yatırım yapılabilmesi için üzerine düşeni yapacağını ve bölgenin değerlendirmeye alınacağını ifade etti.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da Elmalı Boğazı'nın kayak merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.