Adana Valisi Elban, depolarda yağ denetimi gerçekleştirdi - Haberler

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Adana Valisi Elban, depolarda yağ denetimi gerçekleştirdi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana Valisi Elban, depolarda yağ denetimi gerçekleştirdi

Adana Valisi Süleyman Elban, kentteki depolarda sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimi yaptı.

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, kentteki depolarda sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimi yaptı.

Kentteki bazı depoları gezerek sıvı yağların fiyatlarını ve stok durumunu denetleyen Elban, denetimler sonrasında esnaftan işleri hakkında bilgi aldı.

Denetimlere Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz de katıldı.

Adana Valisi Elban, depolarda yağ denetimi gerçekleştirdi

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Süleyman Elban, Adana, Güncel, Haberler

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