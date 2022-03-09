Adana Valisi Elban, depolarda yağ denetimi gerçekleştirdi

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, kentteki depolarda sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimi yaptı.

Kentteki bazı depoları gezerek sıvı yağların fiyatlarını ve stok durumunu denetleyen Elban, denetimler sonrasında esnaftan işleri hakkında bilgi aldı.

Denetimlere Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz de katıldı.