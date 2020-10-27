Adana Valisi Elban'dan Ticaret Borsası'na ziyaret
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Adana Valisi Elban'dan Ticaret Borsası'na ziyaret

27.10.2020 10:23 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:26
Adana Valisi Elban'dan Ticaret Borsası'na ziyaret

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Vali Elban, ziyarette Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç'ten gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Elban, önemli bir ticaret ve sanayi kenti olan Adana'nın geçmişten günümüze sahip olduğu bu potansiyeli daha da geliştirmek için yapılacak çalışmalarda iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

Bilgiç de Elban'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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