Adana Valisi Elban'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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Adana Valisi Elban'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Adana Valisi Süleyman Elban, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adana Valisi Elban'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
18.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:57

Adana Valisi Süleyman Elban, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, şehitlik ve gazilik unvanlarının hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olduğunu kaydetti.

Gazilerin, temsil ettikleri kutsal değerleri kuşaktan kuşağa aktararak genç nesillere kılavuzluk yapacağını ifade eden Elban, mesajında şunları belirtti:

"Bilinmelidir ki zaman değişir; fakat tabiat, öz, maya değişmez. 1071'de Anadolu kapılarına dayanan, 1453'te İstanbul'un fethiyle çağ açıp çağ kapatan ceddimizle, Çanakkale'de ve İstiklal Harbimizin tüm evrelerinde yedi düveli Anadolu'dan söküp atan dedelerimizin özü, aynı özdür. 15 Temmuz'da vatanımıza kasteden hainleri, yerle yeksan ederek sözde işgal girişimini bertaraf eden kahramanlarımızla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarını başarıya ulaştıran yiğitlerimizin mayası da aynı mayadır. Bu sebeple olay, yer, zaman ve kişiler değişse de değişmeyecek tek şey bu toprakların evlatlarının bin yıllık yurtlarından, milli ve manevi mukaddesatlarından asla vazgeçmeyecek oluşudur. Dün harp meydanlarında istiklal ve istikbaline sahip çıkan milletimiz, bugün de huzuruna, güvenliğine kast eden terör örgütleri ve onların maşalarıyla mücadelesini sonuna kadar sürdürecek; onları tarihe gömecektir."

Vali Elban, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, toprağı vatan yapan aziz şehitlere Allah'tan bir kez daha rahmet dilediğini, kahraman gazileri minnetle yad ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ozan Efeoğlu
Ozan Efeoğlu
AA Editörü
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