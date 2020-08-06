Adana Valisi Elban Amacımız maske takmayana ceza kesmek değil, kurallara uymalarını sağlamak Adana Valisi Elban Amacımız maske takmayana ceza kesmek değil, kurallara uymalarını sağlamakADANA'da artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla sokağa çıkan Vali Süleyman Elban, Vatandaşlarımızı maske konusunda uyarıyoruz, amacımız ceza kesmek değil.

Adana Valisi Elban Amacımız maske takmayana ceza kesmek değil, kurallara uymalarını sağlamak

ADANA'da artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla sokağa çıkan Vali Süleyman Elban, Vatandaşlarımızı maske konusunda uyarıyoruz, amacımız ceza kesmek değil. İnsanların kurallara uyması bizim için daha önemlidir dedi.

Sabah erken saatlerde kentin en işlek meydanlarından 5 Ocak Meydanı'na gelen Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, bölgedeki esnaf ve vatandaşları maske ile sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Artan koronavirüs vakalarının önüne geçilmesinde maske takmanın öneminden bahseden Elban, vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada polis araçlarından, kentte maske takmanın zorunlu olduğu kurallara uymayan kişilere idari para cezası kesileceğinin anonsların yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın pandemi konusunda ciddi uyarılarının olduğunuda dile getiren Elban, Kurallara uyarak el birliğiyle bu salgının üstesinden geleceğiz. Adana'da yoğun bakımda ve entübe halde bulunan hasta sayımız az. Herkesin üzerine düşen sorumluluğa dikkat etmesi ve getirilen maske takma zorunluluğuna uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızı maske konusunda uyarıyoruz, amacımız ceza kesmek değil. İnsanların kurallara uyması bizim için daha önemlidir dedi.

Kaynak: DHA