Adana Valisi Elban'a, Özbekistan Adana Fahri Konsolosu Medeni'den ziyaret
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Adana Valisi Elban'a, Özbekistan Adana Fahri Konsolosu Medeni'den ziyaret

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana Valisi Elban'a, Özbekistan Adana Fahri Konsolosu Medeni'den ziyaret

Adana Valisi Süleyman Elban, Özbekistan'ın Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni'yi makamında kabul etti.

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Adana Valisi Süleyman Elban, Özbekistan'ın Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni'yi makamında kabul etti.

Elban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Özbekistan arasında kökleri tarihe dayanan sağlam bir kültürel ilişkisi bulunduğunu belirtti.

Vali Elban, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinde köprü vazifesi gören Medeni'ye çalışmalarında başarılar diledi.

İki ülkenin geçmişten gelen tarihi ve kültürel birlikteliğine değinen Medeni de, "Kardeş iki ülke arasındaki bağları ekonomik, kültürel ve birçok alanda daha da güçlendirmek için çalışmalara devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Adana Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Beg de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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