Adana Valisi Demirtaş: Virüs fırsatçılarına göz açtırmayacağız
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Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Adana Valisi Demirtaş: Virüs fırsatçılarına göz açtırmayacağız

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, kentte düzenlenen koronavirüs bilgilendirme toplantısında, "Piyasada maske, dezenfekte ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını artırmak suretiyle fırsatçılık yapanlara göz açtırmayacağız" dedi.

14.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:38
Adana Valisi Demirtaş: Virüs fırsatçılarına göz açtırmayacağız

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, kentte düzenlenen koronavirüs bilgilendirme toplantısında, "Piyasada maske, dezenfekte ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını artırmak suretiyle fırsatçılık yapanlara göz açtırmayacağız" dedi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar ve kent protokolü katıldı. Toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, tüm dünyada görülen koronavirüs salgıyla mücadelenin Türkiye'de başarıyla sürdürüldüğü belirterek, "Kentteki kurum binalarımız dezenfekte edilerek, temiz ve hijyenik olması sağlanacaktır. Okullarımızın dezenfekte etmeye geçtiğimiz hafta başlamıştık ve bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hastanelerimizi de daha temiz halde tutmak için tedbirlerimizi artıracağız. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alışveriş merkezi, toplu taşıma araçlarında da tüm tedbirlerimiz alındı. Yine parkların, sokakların, caddelerin temizliğini büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz yapacak. İbadethanelerin temizliğine dikkat edilecek, İl Müftülüğümüz vatandaşlarımıza koronavirüsle ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaktır. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı broşür, içerik ve görsellerin yerel televizyonlar ve radyolar aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırılarak, bu anlamda toplumda duyarlılık oluşturulması sağlanacaktır" dedi.

'FIRSATÇILARA İZİN VERMEYECEĞİZ'Salgın hastalığın ortaya çıkmasını fırsat bilerek, dezenfektan ürünler ve maske fiyatlarında fahiş artışlar yaparak haksız kazanç sağlayanların tespit edilip gereken cezanın verileceğini belirten Vali Demirtaş, "Buradan bir kez daha altını çizmek isterim ki, bu kişilere fırsat vermeyeceğiz. Bu hususta vatandaşlarımızdan gelen tüm şikayetleri dikkate alacak ve denetimlerimi sıklaştıracak, krizi fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırmayacağız" diye konuştu.

Toplantıda, İl Halk Sağlığı Müdürü Tanju Altunsu, koronavirüs hakkındaki sunum yaptı.


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Kaynak: DHA

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