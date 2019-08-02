Adana Valisi Demirtaş'tan Rektör Turgut'a ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'u makamında ziyaret etti.

Üniversite Genel Sekreteri Esin Karayılan, Rektör Danışmanlarından Doç. Dr. Sayad Kocahan, Doç. Dr. Cumhur Kırılmış, Adıyaman Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Turgut'a yeni görevinde başarılar dileyen Demirtaş, üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Vali Demirtaş, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Turgut'a teşekkür etti.

Demirtaş, "Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan değerli hocamıza hayırlı olsun demek için buradayız. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Prof. Dr. Mehmet Turgut Adıyaman'ın yetiştirdiği önemli bir hekim ve bilim adamıdır. Kısa süre zarfında çok önemli hizmetler yapacağından şüphemiz yok. Göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı da ayrıca teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Turgut ise, Demirtaş'a ziyaret ve güzel temennilerinden dolayı teşekkür ederek, "Bir dönem Adıyaman'da çok güzel hizmetlere imza atarak ilimizde hoş bir sada bırakan kıymetli Valimiz Mahmut Demirtaş'a ziyaret ve güzel temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Görev yaptığı Adana ilimizde de Adıyaman'ımızda olduğu gibi önemli çalışmalara imza attığını görüyoruz. Başarısının daim olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA