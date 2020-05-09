Adana Valisi Demirtaş, oda başkanlarıyla bir araya geldi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan kuaför, berber ve güzellik salonlarının normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs'ta tekrar hizmete açılması öncesinde oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan kuaför, berber ve güzellik salonlarının normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs'ta tekrar hizmete açılması öncesinde oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Hacı Emin Ünal ile Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İlhami Uygunsözlü'nün katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, kuaför, berber ve güzellik salonlarının vatandaşları virüs salgınından korumak ve bulaş riskini azaltmak amacıyla almaları gereken tedbirler ele alındı.

Vali Mahmut Demirtaş, söz konusu iş yerlerinde İçişleri Bakanlığı genelgesine uygun koşullarda hizmet verilmesini istedi.

Kaynak: AA