: Adana Valisi Demirtaş : "(Aşırı yağışlar) Tüm tedbirlerimizi şu an almış bulunmaktayız"

25.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:47

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte dün geceden bu yana devam eden aşırı yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"4 merkez ilçede yaklaşık 250 kilogram civarında metrekareye yağmur düştü."

"Öğleden sonra bir yağış bekliyoruz. Ama bu dünkü kadar fazla olmayacak, beklentimiz öyle. Ama tüm tedbirlerimizi şu an almış bulunmaktayız"

Kaynak: AA

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