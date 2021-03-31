Adana Valiliğine bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyı temin eden terörist Mardin'de yakalandı
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Adana Valiliğine bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Adana Valiliğine bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

Adana'da 5 yıl önce yaşanan valilik otoparkındaki bombalı saldırıda PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden örgüt mensubu Mardin'de yakalandı.

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Adana'da 5 yıl önce yaşanan valilik otoparkındaki bombalı saldırıda PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden örgüt mensubu Mardin'de yakalandı.

Adana Valiliği otoparkında 24 Kasım 2016'da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, saldırıda kullanılan patlayıcıların terör örgütü mensubu H.O. tarafından temin edildiği ve saldırıyı gerçekleştiren teröristlere ulaştırıldığı tespit edildi.

Saldırıda teröristlere yardım eden H.O, Ömerli ilçesindeki adresine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan H.O'nun, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 kaydı bulunduğu ve arandığı da öğrenildi.

H.O, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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