Adana Valiliğine atanan Süleyman Elban Ağrı'ya veda etti
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Adana Valiliğine atanan Süleyman Elban Ağrı'ya veda etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Adana Valiliğine atanan Vali Süleyman Elban, Ağrılılara veda etti.

Adana Valiliğine atanan Süleyman Elban Ağrı'ya veda etti
18.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Adana Valiliğine atanan Vali Süleyman Elban, Ağrılılara veda etti.

Valilik önünde düzenlenen programda, personel ve Ağrılılardan helallik isteyen Vali Elban, yeni görev yerine uğurlandı.

Vali Elban, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte görev yaptığı 3 yılın çok verimli, huzurlu ve keyifli geçtiğini söyledi.

Geride güzel insanlar ve dostluklar bıraktığından dolayı içinde bir burukluk olduğunu anlatan Vali Elban, şöyle konuştu:

"Biz mekan olarak yer değiştiriyoruz. Ağrı'dan gönül olarak, ruh olarak ayrılmıyoruz. Bu 3 yıllık görev süresinde bizlere verdikleri destek, dua, dostluk ve samimiyetleri için Ağrılı hemşehrilerim haklarını helal etsinler. Benim onlar üzerinde herhangi bir hakkım yok, varsa da helal olsun. Allah ısmarladık diyorum. Hep gönlümüz ve kalbimiz hemşehrilerimizledir. Bunu da bir mekan değişikliği olarak görüyorum ayrılık olarak da görmüyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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