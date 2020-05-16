Adana Valiliğinden Vefa Sosyal Destek Grubu'nun engellenmesine kınama Açıklaması
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Adana Valiliğinden Vefa Sosyal Destek Grubu'nun engellenmesine kınama Açıklaması

Adana Valiliği, merkez Yüreğir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetinin bir grup tarafından engellenmeye çalışılmasını kınadı.

Adana Valiliğinden Vefa Sosyal Destek Grubu'nun engellenmesine kınama Açıklaması
16.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:00

Adana Valiliği, merkez Yüreğir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetinin bir grup tarafından engellenmeye çalışılmasını kınadı.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 saldırganın çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Kaymakam ve koruma polisinin saldırgan şahısları uyardığının aktarıldığı açıklamada, şüpheli şahısların hakarete devam ettiği ve koruma personelinin saldırı sonucunda yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır. Şahıslar 15 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilmiş ve şahıslardan 3'ü savcılık tarafından sorgulandıktan sonra, 1'i ise tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkeme tarafından salıverilmiştir. Yüreğir ilçesinde yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla bilinen ve vatandaşlarımızın da takdirini kazanan başta Kaymakamımız Oğuzhan Bingöl olmak üzere, Kovid-19 salgın sürecinde ilk günden itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de adeta destan yazan Vefa Sosyal Destek Grubu'muza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda yaralanan koruma polisimize acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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