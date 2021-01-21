Adana Valiliğinden, TikTok videosuna konu olan işletmeye ilişkin açıklama

Adana Valiliği, sosyal medya uygulaması TikTok'taki bir videoya konu olan ve sağlık koşullarına aykırı şekilde paketleme yapıldığı görülen bir hazır döner işletmesinin Adana'da bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adana Valiliği, sosyal medya uygulaması TikTok'taki bir videoya konu olan ve sağlık koşullarına aykırı şekilde paketleme yapıldığı görülen bir hazır döner işletmesinin Adana'da bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, et entegre tesisinde maskelerini çenelerine indirmiş vaziyette çalışan iki kişinin, müzik eşliğinde hijyen kurallarını ihlal ederek çektiği görüntülerin sosyal medyada yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu işletmenin Adana'da olduğuyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt