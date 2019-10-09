Adana Valiliğinden Sözütek'e "sayısal" cevap

09.10.2019 07:54

Adana Valiliği, son 10 yıl içerisinde Adana'da yaklaşık 25 bin esnafın kepenk kapattığını ve bu durumun küçük esnafın içinde bulunduğu kara tablonun en net göstergesi olduğunu söyleyen Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) ve Minibüsçüler Odası Başkanı Nihat Sözütek'e cevap verirken aynı dönemde 51 bin 765 işletmenin faaliyete geçtiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Son 10 yılda Adana'da 25 bin esnaf kepenk kapattı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Konuyla ilgili olarak son 10 yıl içerisinde Adana'da açılan ve kapanan esnaf ve sanatkar işletmelerini gösterir sayısal veriler değerlendirilmiş olup, 22 bin 951 esnaf ve sanatkar işletmesi kapanırken aynı süreç içerisinde iki katından fazlasına denk gelen 51 bin 765 esnaf ve sanatkar işletmesinin faaliyete geçtiği tespit edilmiştir" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA