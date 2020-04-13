Adana Valiliğinden "sahra hastanesi" açıklaması Açıklaması
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Adana Valiliğinden "sahra hastanesi" açıklaması Açıklaması

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesince kurulduğu belirtilen 1000 yataklı "sahra hastanesi"nin gerekli araç, gereç ve tıbbi donanımlara sahip olmadığını, söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları taşımadığını bildirdi.

13.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:32
Adana Valiliğinden

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesince kurulduğu belirtilen 1000 yataklı "sahra hastanesi"nin gerekli araç, gereç ve tıbbi donanımlara sahip olmadığını, söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları taşımadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Adana Büyükşehir Belediyesinin kente 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla mücadelede tüm 1. basamak sağlık tesisleri, 16'sı kamu, 16'sı özel ve ikisi üniversite hastanesi olmak üzere 34 yataklı tedavi kurumunda, 25 bin 335 sağlık personeliyle hizmet verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl geneli hastanelerimizde 1412'si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7 bin 197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13'tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir. Sağlık hizmeti sunumu açısından ilimizin herhangi bir ek yataklı veya yataksız tedavi hizmetine ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca, anılan yerin fuar alanı olduğu, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmadığı ve olması gereken araç, gereç ve tıbbi donanımların bulunmaması sebebiyle söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı değerlendirilmiştir."

Kaynak: AA

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