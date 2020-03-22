Adana Valiliğinden "Kovid-19 teşhisli iki kişi hastaneden kaçtı" iddiasına yalanlama Adana Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan iki kişinin hastaneden kaçtığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Adana Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan iki kişinin hastaneden kaçtığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada Kovid-19 teşhisi konulan Ş.K. ile Ş.K'nin Adana Devlet Hastanesinden kaçtıkları yönünde iddiaların yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada hastanelerimize kayıtlı 'koronavirüs pozitif' tanısı konan bu isimlerde hastalara rastlanılmamış olup asılsız haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA