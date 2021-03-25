Adana Valiliğinden tek tırnaklı hayvan atıklarıyla ilgili açıklama

ADANA (İHA) – Adana Valiliği, drenaj kanalında bulunan tek tırnaklı havyan atıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

ADANA (İHA) – Adana Valiliği, drenaj kanalında bulunan tek tırnaklı havyan atıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Adana Valiliğinden, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde tek tırnaklı hayvan atıklarının bulunmasıyla ilgili yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekiplerince alanda denetim yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Kanal kenarındaki kalıntıların ölen sığır, koyun, keçi, köpek, at, eşek vb. tüm hayvan ve hayvansal atıkların sürekli olarak atıldığı bir yer olduğu anlaşılmıştır. Belediye zabıta ekipleri aracılığı ile hayvansal atıkların kaldırılması için Temizlik İşleri Müdürlüğüne bilgi verilmiş ve söz konusu alan belediye ekiplerince temizlenmeye başlanmıştır. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve emniyet güçleri iş birliğinde 7/24 saat esasında canlı tek tırnaklı hayvan hareketleri kontrol ve denetimleri devamlı yapılmakta olup gıda işletmelerinde tek tırnaklı hayvan eti/geni aranması amacı ile numuneler sürekli olarak alınmaktadır. Yakın zamanda insan sağlığını tehdit edici herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı