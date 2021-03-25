Adana Valiliğinden 'deniz kirliliği' açıklaması
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Adana Valiliğinden 'deniz kirliliği' açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adana Valiliğinden 'deniz kirliliği' açıklaması

Adana Valiliği, Karataş ilçesinde Harb-İş sahilindeki deniz kirliliğiyle ilgili yapılan ilk incelemede gemi kaynaklı atık bulunduğunun tespit edildiğini, gerekli incelemenin başlatıldığını açıkladı.

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Adana Valiliği, Karataş ilçesinde Harb-İş sahilindeki deniz kirliliğiyle ilgili yapılan ilk incelemede gemi kaynaklı atık bulunduğunun tespit edildiğini, gerekli incelemenin başlatıldığını açıkladı.

Adana Valiliği, Karataş ilçesi Harb-İş sahilinde saat 15.00 sıralarında deniz kirliliği yaşandığı dair yapılan ihbar üzerine ilgili ekiplerin olay yerine intikal ettirildiğini söyledi. Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede Harb-İş sahilinde yaklaşık 3 km'lik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce gerekli araştırma ve inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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