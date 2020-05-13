Adana Valiliğinden 16 okula spor sahası Adana Valiliği tarafından Sarıçam, Yüreğir, Seyhan, Çukurova ilçelerindeki 16 okula spor sahası yaptırıldı.

Adana Valiliği tarafından Sarıçam, Yüreğir, Seyhan, Çukurova ilçelerindeki 16 okula spor sahası yaptırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 4 merkez ilçede 16 spor sahasının yapımı tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, yaptıkları tüm çalışmalardaki amaçlarının kentin eğitim kalitesini bulunduğu yerden çok daha yukarılara taşımak olduğunu kaydetti.

Adana'da 16 okula spor sahası kazandırmanın önemini anlatan Demirtaş, "Bizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin okullarımızda eğitim alırken sportif faaliyetleri de hakkıyla gerçekleştirmelerini istiyoruz. Bu projemizi de bu amaçla destekledik. Spor sahalarımız hizmete açıldı, fakat pandemi sebebiyle okullarımızda yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreç bittiğinde ve okullarımız tekrar eğitime açıldığında öğrencilerimiz spor sahalarını gönüllerince kullanabilecekler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA