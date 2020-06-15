Adana Valiliği: "Vaka sayılarındaki artış sürerse ek tedbirler alınacak"
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Adana Valiliği: "Vaka sayılarındaki artış sürerse ek tedbirler alınacak"

Adana Valiliği, kentte korona virüs vakalarındaki artışın devam etmesi halinde ek tedbirler alınacağını bildirdi.

Adana Valiliği:
15.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:13

Adana Valiliği, kentte korona virüs vakalarındaki artışın devam etmesi halinde ek tedbirler alınacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sonucunda Adana ve ülkemizde çok önemli kazanımlar elde edilduğu belirtilerek, "Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak alınan kararlar doğrultusunda, günlük hayatta kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmiştir. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana gelmiştir. Salgının başladığı ilk günden itibaren ilimiz genelinde virüsle mücadele etmek amacıyla; sağlık personelimiz, güvenlik güçlerimiz ve kamuda görevli tüm personelimizce yürütülen özverili çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz başarı tablosunu kaybetmemek amacıyla vatandaşlarımızın "3 altın kural"a uyup dışarıdayken maske takmaları, sosyal mesafelerini korumaları ve el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir" denildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Valiliğimiz koordinesinde görevli denetim ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlarımızın; pazar yerlerinde, AVM'lerde, marketlerde, halka açık olan kalabalık alanlarda tedbirli olmadıkları görülmüş ve vatandaşlarımıza maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla valiliğimizce ek tedbirler alınması kaçınılmaz olacaktır." - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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