Adana Valiliği, Türk Tabipleri Birliği'nin iddiasını yalanladı Adana Valiliği, Türk Tabipleri Birliği'nin, yeni koronavirüsüne ilişkin iddiasınının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Adana Valiliği, Türk Tabipleri Birliği'nin, yeni koronavirüsüne ilişkin iddiasınının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Türk Tabipleri Birliğinin 3 bin 474 sağlık çalışanının Kovid-19 tanısı aldığı ve tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu iller arasında Adana'nın da bulunduğu" iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Sosyal medyada yer alan bu tür paylaşımlar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını ile mücadeleyi ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük bir özveriyle sürdüren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: AA