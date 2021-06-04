Adana Valiliği: Sosyal medyada çocukla görüntüleri paylaşılan kişi ile çocuğun babası gözaltına alındı
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Adana Valiliği: Sosyal medyada çocukla görüntüleri paylaşılan kişi ile çocuğun babası gözaltına alındı

Adana Valiliği: Sosyal medyada çocukla görüntüleri paylaşılan kişi ile çocuğun babası gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Adana Valiliği, sosyal medyada çocukla görüntüleri paylaşılan kişi ile çocuğun babasının gözaltına alındığını bildirdi.

Adana Valiliği, sosyal medyada çocukla görüntüleri paylaşılan kişi ile çocuğun babasının gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin, çocukla görüntülerinin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirtildi.

Görüntüler üzerine çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Videoyu çeken ve görüntülerde yer alan baba ve bir şahıs güvenlik birimlerimizce yakalanmıştır. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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Adana Valiliği: Sosyal medyada çocukla görüntüleri paylaşılan kişi ile çocuğun babası gözaltına alındı - Haberler
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