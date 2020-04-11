Adana Valiliği sokağa çıkma yasağı sürecinde de hizmetlerini sürdürüyor İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından sessizliğe bürünen Adana'da valilik hizmetlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından sessizliğe bürünen Adana'da valilik hizmetlerini sürdürüyor.

Valilik himayesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında bir sıkıntı yaşanmaması için il genelinde zor durumda bulunanların ekmek ihtiyaçlarını karşılanmaya devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Müdürlüğü ile belediyeler tarafından barınak ve sokaklardaki hayvanların sağlığı için gerekli her türlü önlem alınarak beslenme ihtiyaçları karşılanıyor.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sokağa çıkma yasağına Adanalı vatandaşların riayet etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Biz salgın sürecinin başından itibaren birçok çalışma gerçekleştirdik ve faaliyetlerimizi koordineli bir şekilde yürüttük. Sokaklarda ve barınaklarda bulunan hayvanlarımızın temel ihtiyaçları düzenli olarak karşılanıyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA