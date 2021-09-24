Adana Valiliği saldırısında teröristlerin kente getirilmesini sağlayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis - Haberler
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Adana Valiliği saldırısında teröristlerin kente getirilmesini sağlayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana Valiliği saldırısında teröristlerin kente getirilmesini sağlayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis

Adana'da, 24 Kasım 2016'da yaşanan valilik otoparkındaki bombalı saldırıda PKK'lı teröristlerin kente getirilmesinde etkin rol aldığı iddia edilen tutuklu sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ADANA (AA) - Adana'da, 24 Kasım 2016'da yaşanan valilik otoparkındaki bombalı saldırıda Pkk'lı teröristlerin kente getirilmesinde etkin rol aldığı iddia edilen tutuklu sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Ortaç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın, Mardin'in Ömerli ilçesi Duygulu Mahallesi'ndeki ikametinin terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan örgütün yöneticilerince buluşma ve toplantı amacıyla kullanıldığını, Ortaç'ın Adana Valiliği engelli otoparkına bombalı aracı bırakan Çicek Karabulut ve 01 GH 589 plakalı bomba yüklü araçla saldırıyı gerçekleştiremeden etkisiz hale getirilen "Tirej" kod adlı Musa Özdemir'in öncü araçlarla Mardin kırsalından Adana'ya getirilmesinde etkin rol aldığını savundu.

Savcı ayrıca Ortaç'ın 24 Kasım 2016'daki Adana Valiliğine yönelik saldırıdan önceden haber dar olduğunu, PKK/KCK'nın emir ve talimatlarına uyduğunu ve eylemin planlanması aşamasındaki rolü de dikkate alınarak "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan sanık Hüseyin Ortaç, suçlamaları kabul etmedi.

PKK/KCK üyesi olmadığını ileri süren Ortaç, "Valilik saldırısıyla bir bağlantım yoktur. Örgüt üyelerine evimi kullandırmadım. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana Valiliğine yönelik terör saldırısında Hüseyin Ortaç'ın da ceza almasıyla mahkeme süreci tamamlandı.

Dava süreci

Patlamayla ilgili Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 28 sanıklı davada, firari Hüseyin Ortaç ve Mehmet Sıddık Yılmaz'ın dosyaları ayrılmıştı.

Terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu Eyüp Çelik ile sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklar Hasan Vural, İbrahim Ortaç, Selahattin Ortaç, Zahir Yeşilgöz, Medya Ortaç, Mehmet Çelik, Vedat Bağış, Mulkiye Tekin, Bedriye Tan, Murat Tan, Sultan Tan, Gurbet Vural, Adnan Çoban, Dindar Kaplan, Nuri Bağış, Zeynep Turan, Hasan Bağış ve Veysi Tan ise 5 yıl ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmişti.

M.K, A.S, G.E. ve E.E'nin delil yetersizliğinden beraati, sanık Çiçek Karabulut'un ise ölümü nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmişti.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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