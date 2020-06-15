Adana Valiliği: Pozitif vaka sayısında önemli oranda artış var (2)
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Adana Valiliği: Pozitif vaka sayısında önemli oranda artış var (2)

MASKE VE SOSYAL MESAFE YOKAdana'da, koronavirüs vakalarının artması üzerine camilerden yapılan uyarı anonslarına rağmen bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralları uymadığı görüldü.

Adana Valiliği: Pozitif vaka sayısında önemli oranda artış var (2)
15.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:06

MASKE VE SOSYAL MESAFE YOK

Adana'da, koronavirüs vakalarının artması üzerine camilerden yapılan uyarı anonslarına rağmen bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralları uymadığı görüldü. Kentin en işlek meydanlarında sosyal mesafeye dikkat etmeden dolaşanların, maske de takmadıkları gözlendi. Sokaklarda gezen bazıları kişilerin ise maskeyi burunları açık kalacak şekilde taktığı görüldü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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