Adana Valiliği: Pozitif vaka sayısında önemli oranda artış var (2) MASKE VE SOSYAL MESAFE YOKAdana'da, koronavirüs vakalarının artması üzerine camilerden yapılan uyarı anonslarına rağmen bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralları uymadığı görüldü.

MASKE VE SOSYAL MESAFE YOK Adana'da, koronavirüs vakalarının artması üzerine camilerden yapılan uyarı anonslarına rağmen bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralları uymadığı görüldü. Kentin en işlek meydanlarında sosyal mesafeye dikkat etmeden dolaşanların, maske de takmadıkları gözlendi. Sokaklarda gezen bazıları kişilerin ise maskeyi burunları açık kalacak şekilde taktığı görüldü.

Kaynak: DHA