Adana Valiliği: Pozitif vaka sayısında önemli oranda artış var
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Adana Valiliği: Pozitif vaka sayısında önemli oranda artış var

ADANA Valiliği, yapılan tüm uyarılara rağmen kentte bulunan vatandaşların rehavete kapıldığını ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldiğini, artışın devam etmesi halinde ek tedbirler alınacağını bildirdi.

Adana Valiliği: Pozitif vaka sayısında önemli oranda artış var
15.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:02

ADANA Valiliği, yapılan tüm uyarılara rağmen kentte bulunan vatandaşların rehavete kapıldığını ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldiğini, artışın devam etmesi halinde ek tedbirler alınacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sonucunda Adana ve ülkemizde çok önemli kazanımlar elde edildiği belirtilerek, "Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak alınan kararlar doğrultusunda, günlük hayatta kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmiştir. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana gelmiştir. Salgının başladığı ilk günden itibaren ilimiz genelinde virüsle mücadele etmek amacıyla; sağlık personelimiz, güvenlik güçlerimiz ve kamuda görevli tüm personelimizce yürütülen özverili çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz başarı tablosunu kaybetmemek amacıyla vatandaşlarımızın 3 altın kurala uyup dışarıdayken maske takmaları, sosyal mesafelerini korumaları ve el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir" denildi.

'EK TEDBİRLER ALINMASI KAÇINILMAZ OLACAKTIR'Açıklamada şunlara yer verildi: "Valiliğimiz koordinesinde görevli denetim ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlarımızın; pazar yerlerinde, AVM'lerde, marketlerde, halka açık olan kalabalık alanlarda tedbirli olmadıkları görülmüş ve vatandaşlarımıza maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla valiliğimizce ek tedbirler alınması kaçınılmaz olacaktır." CAMİLERDEN ANONS EDİLDİ

Kentteki camilerden "Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenini dikkat edelim" anonsları yapıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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