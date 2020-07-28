Adana Valiliği'nden Adana Demirsporlu taraftarlara jest
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana Valiliği'nden Adana Demirsporlu taraftarlara jest

Adana Valiliği tarafından perşembe günü Süper Lig'e çıkmak için Ankara'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Adana Demirspor'un taraftarlarına jest yapıldı.

Adana Valiliği'nden Adana Demirsporlu taraftarlara jest
28.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:06

Adana Valiliği tarafından perşembe günü Süper Lig'e çıkmak için Ankara'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Adana Demirspor'un taraftarlarına jest yapıldı. Adana ekibinin galip gelmesinin ardından kentte yapılacak etkinlikler 3 günlük yasak kapsamına girmeyecek.

Adana Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamayla, Adana'da 3 gün boyunca gösteri ve toplu etkinlikleri yasaklandı. Bu açıklama perşembe günü Süper Lig'e çıkmak için Ankara'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'un taraftarlarını üzdü. Sosyal medyadan takımlarının galip gelmesi durumunda etkinlik yapmak istediklerini bildiren taraftarlara Adana Valisi Süleyman Elban kayıtsız kalmadı.

Adana Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adana Demirsporumuzun perşembe akşamı oynanacak final maçında hedefine ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili valiliğimizce alınan yasaklama kararının Adana Demirspor'umuzun final maçı sonrası olası etkinlikleri kapsamadığını hatırlatırız" denildi.

(Umutcan İşledici/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı Dünya
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Güncel
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Güncel
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu Spor
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Huzurevi sakinlerine bayram izni! Ailelerinin yanında 1 hafta kalabilecekler
Huzurevi sakinlerine bayram izni! Ailelerinin yanında 1 hafta kalabilecekler
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İzmir'de takla atan araç, diğer 8 aracı biçti, 1 kişi ölümden döndü! O anlar kamerada
İzmir'de takla atan araç, diğer 8 aracı biçti, 1 kişi ölümden döndü! O anlar kamerada
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Real Madrid'in Dominikli yıldızı Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Real Madrid'in Dominikli yıldızı Mariano Diaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Pınar Gültekin Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce Hazal Kaya Nebahat Çehre Michael Jackson
Spor Okan Buruk Hikmet Karaman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Antalya Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Adana Valiliği'nden Adana Demirsporlu taraftarlara jest - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 16:42:14. #1.15#
title