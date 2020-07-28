Adana Valiliği'nden Adana Demirsporlu taraftarlara jest Adana Valiliği tarafından perşembe günü Süper Lig'e çıkmak için Ankara'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Adana Demirspor'un taraftarlarına jest yapıldı.

Adana Valiliği tarafından perşembe günü Süper Lig'e çıkmak için Ankara'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Adana Demirspor'un taraftarlarına jest yapıldı. Adana ekibinin galip gelmesinin ardından kentte yapılacak etkinlikler 3 günlük yasak kapsamına girmeyecek.

Adana Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamayla, Adana'da 3 gün boyunca gösteri ve toplu etkinlikleri yasaklandı. Bu açıklama perşembe günü Süper Lig'e çıkmak için Ankara'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'un taraftarlarını üzdü. Sosyal medyadan takımlarının galip gelmesi durumunda etkinlik yapmak istediklerini bildiren taraftarlara Adana Valisi Süleyman Elban kayıtsız kalmadı.

Adana Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adana Demirsporumuzun perşembe akşamı oynanacak final maçında hedefine ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili valiliğimizce alınan yasaklama kararının Adana Demirspor'umuzun final maçı sonrası olası etkinlikleri kapsamadığını hatırlatırız" denildi.

(Umutcan İşledici/İHA)

Kaynak: İHA