Adana Valiliği, kentte hafta sonu sokak kısıtlaması olmadığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana Valiliği, kentte hafta sonu sokak kısıtlaması olmadığını açıkladı

06.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:16
Adana Valiliği, kentte hafta sonu sokak kısıtlaması olmadığını açıkladı

Adana Valiliği, kentte sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın tüm günlerinde sadece 21.00-05.00 saatlerinde olduğunu, bunun dışında kısıtlama uygulanmayacağını bildirdi.

Adana Valiliği, kentte sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın tüm günlerinde sadece 21.00-05.00 saatlerinde olduğunu, bunun dışında kısıtlama uygulanmayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kentte hafta içi ve hafta sonu 21.00-05.00 saatlerinde sokak kısıtlaması olduğu belirtilen açıklamada, bunun dışında herhangi bir kısıtlamanın olmadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lady Gaga Cansu Dere Demet Akalın İbrahim Selim
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana Valiliği, kentte hafta sonu sokak kısıtlaması olmadığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 10:17:42. #1.15#
title