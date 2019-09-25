Adana Valiliği: "4 vatandaşımız ile 1 polis memurumuz yaralandı"

Adana Valiliği: "4 vatandaşımız ile 1 polis memurumuz yaralandı"

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 4 vatandaş ile 1 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

25.09.2019 08:39
Adana Valiliği:

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 4 vatandaş ile 1 polis memurunun yaralandığı bildirildi.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde çevik kuvvet otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız ile 1 polis memurumuz hafif şekilde yaranlanmış olup genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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