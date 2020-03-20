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Koronavirüs, Adana, Güncel

ADANA Uzman Doktor Tomul Refakatçi ve ziyaretçilerden anlayış bekliyoruz

Uzman Doktor Tomul: Refakatçi ve ziyaretçilerden anlayış bekliyoruzENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.

20.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:42
ADANA Uzman Doktor Tomul Refakatçi ve ziyaretçilerden anlayış bekliyoruz

Uzman Doktor Tomul: Refakatçi ve ziyaretçilerden anlayış bekliyoruz

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zehra Doğan Tomul, koronavirüs salgınında sonra özellikle hastanelere gelenlerin önlemleri sıkı tutması ve anlayışlı olması gerektiğini söyleyerek, 'Mümkün olduğunca refakatçi almıyoruz. Ziyaretçi gelmesi şu an için durduruldu" dedi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkileri artarak devam eden yeni tip koronavirüs nedeniyle insan kalabalığının yaşandığı çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararı alınırken hastane, eczane ve sağlık ocakları gibi kurumlar açık kalmaya devam ediyor. Adana'da özel bir hastanede görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Doğan Tomul, koronavirüs hastalığının semptomlarını gösteren kişinin gerekli işlemlerden sonra hastaneye gelmeye çekinmemesi gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra kronik hastalığı olan ya da acil olmayan herhangi bir durum için bu yoğun dönemde hastaneye gelmenin doğru olmadığını belirten Tomul, "Tüm hastaneler önlemlerini aldı. Koronavirüs şüphesi taşıyan kişiler hastanelere güvenebilir. Onun dışında durumu acil olmayanlar yoğunluk olmaması adına evinde kalmalıdır. Kronik hastalığı olanlar da ilaçlarını direkt olarak eczaneden temin edebilir" dedi.

'EL YIKAMA ÇOK ÖNEMLİ'

Hastaneye gelen herkesin kapıda ateş ölçümünün yapıldığını ayrıca maske ve eldiven takılmasının önerildiğini belirten Uzman Doktor Tomul, gelen kişinin özellikle el yıkamaya dikkat etmesi gerektiğini bunun yanı sıra sosyal mesafe olan bir metre aralığını da korumasının önemli olduğunu söyledi. Açıklanan tedbirlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Tomul, şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye'de aynı uyarılar yapıldı. Yaklaşık 30 saniye kadar sabunla elimizi detaylı bir şekilde yıkamalıyız. Hastane ya da herhangi bir yere geldiğimizde ne olursa olsun elimizi sık sık yıkayacağız. Bunun dışında özellikle hasta yakınları meselesi var. Mümkün olduğunca refakatçi almıyoruz. Ziyaretçi gelmesi şu an için durduruldu. İnsanlar hastaları hakkında bilgi almak için telefonu kullanmalı ve hastanelerde yoğunluk yaratmamalıdır."

'HASTANEYE GELMEYE KORKUYORUZ'

Kardeşiyle birlikte hastaneye geldiğini belirten Sultan Aslan ise hastane içinde yürürken çekinerek davrandığını ve soluk almaya bile korktuğunu söyledi. Birçok hastalığı olan insanın hastanede bulunmasından dolayı çekindiğini belirten Aslan, "İster istemez bir yere dokunmamaya çalıştım. Ellerimi de çıkar çıkmaz yıkadım" dedi.

Oğlu hasta olduğu için hastaneye geldiğini söyleyen Ela Kiser ise, "Açıkçası çocuğumu çekinerek getirdim. Salgından biz de korkuyoruz. Çocuğumla birlikte maske ve eldiven taktık. Herkesin gereken sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Umarım bugünleri atlatırız" diye konuştu.

ADANA Uzman Doktor Tomul Refakatçi ve ziyaretçilerden anlayış bekliyoruz

Kaynak: DHA

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ADANA Uzman Doktor Tomul Refakatçi ve ziyaretçilerden anlayış bekliyoruz

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