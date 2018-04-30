Adana Üzerine Çıktığı Plastik Sandalye Kırılınca Ölümden Döndü

Adana'da 55 yaşındaki Gülsen Eskisındı, aparmanın 1'inci katındaki evinin balkonundan zemin kat damına geçmek için bastığı plastik sandalyenin kırılması sonucu ölümden döndü.

Olay, Seyhan ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Gülsen Eskisındı, öğle saatlerinde apartmanın 1'inci katındaki evinin balkonundan zemin katın damına geçmek için plastik sandalyeye bastı. Zemin katın damını temizlemek isteyen Eskisındı, plastik sandalyenin kırılması sonucu düştü. Boşlukta kalan kadının bağırmasını apartman komşuları duydu. Eskisındı'yı düştüğü yerden kurtaramayan vatandaşlar ambulansı aradı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ise, Eskisındı'yı sedye ile kurtardı.

Ambulansa bindirilen yaralı, Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.