Adana Uyuya Kalan Sürücü Otoban Leyhasına Çarptı: 3 Kişi Öldü, 6 Kişi Yaralandı

Uyuya kalan sürücü otoban leyhasına çarptı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

ADANA'da ailesiyle birlikte tatilden dönen kamyonet sürücüsü otoyolda uyuya kalınca, yol kenarındaki uyarı leyhasına çarptı. Meydana gelen feci kazada, 1'i kadın 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte tatil için gittikleri Mersin'den Gaziantep'e dönen kamyonet sürücüsü yolda uyuya kaldı. Hızla seyreden sürücü, yol kenarında bulunan uyarı levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonettin parçaları etrafa saçıldı. Gürültüyü duyan, yakındaki akaryakıt istasyonu görevlileri ise kaza yerine koştu. Araç içinden çıkarılan 6 yaralı çağırılan ambulansla kent genelindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada 1'i kadın 3 kişide yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polisler, sürücünün hiç fren yapmadan, otoyol kenarındaki korkuluklarıda aşıp direk, tabelaya çarptığını tespit etti. Üzerlerinden kimlik çıkmayan cenazeler ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.