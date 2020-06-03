ADANA-Uyuşturucu tacirlerinin, tinerli havlu önlemi işe yaramadı Uyuşturucu tacirlerinin, tinerli havlu önlemi işe yaramadıAdana'da narkotik polisi, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını belirlediği ve polis kontrol noktasında durdurduğu bir yolcu otobüsünün bagajındaki çantadan, yaklaşık 400 kilogram bonzai üretilebilecek hammadde ve 3764 adet uyuşturucu hap...

Uyuşturucu tacirlerinin, tinerli havlu önlemi işe yaramadı

Adana'da narkotik polisi, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını belirlediği ve polis kontrol noktasında durdurduğu bir yolcu otobüsünün bagajındaki çantadan, yaklaşık 400 kilogram bonzai üretilebilecek hammadde ve 3764 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki polis kontrol noktasında denetim yapan narkotik polisi, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen İstanbul-Adana arası sefer yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, bir çantanın içerisinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan toplam 899,17 gram toz, 634,98 gram sıvı hammadde ile 3764 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin, çantadaki uyuşturucu maddelerin, detektör köpeklerce tespit edilememesi için çantanın içerisine tinere bulanmış bir havlu da yerleştirdiği öğrenildi. Çantanın ait olduğu belirlenen şüpheli yolcular Mahsun A. (38), Ergin Ş. (33), Ahmet Ç. (34), Şükrü K. (50) ile Emin G. (40) gözaltına alındı.

Çantadaki hammaddelerden yaklaşık 400 kilogram bonzai üretilebileceği öğrenilirken, polisin titiz çalışması sonucu 400 bin vatandaş, uyuşturucu tacirlerince zehirlenmekten kurtuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun A., Ergin Ş. ve Ahmet Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, otobüsün şoförleri Şükrü K. ile Emin G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA