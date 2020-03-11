ADANA Uyuşturucu şüphelisi yüzünü gizlemeye çalışırken düştü
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Polis, Güncel

ADANA Uyuşturucu şüphelisi yüzünü gizlemeye çalışırken düştü

Uyuşturucu şüphelisi yüzünü gizlemeye çalışırken düştüADANA'da polis ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

11.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:24
ADANA Uyuşturucu şüphelisi yüzünü gizlemeye çalışırken düştü

Uyuşturucu şüphelisi yüzünü gizlemeye çalışırken düştü

ADANA'da polis ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, yüzünü kazağıyla gizlerken merdivene ayağı takılıp, yere düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 6 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda, 1 ruhsatsız tabanca, 25 uyuşturucu hap, 1,47 gram bonzai, 283 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edilen bin 430 lira para ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce yüzünü kazağıyla gizledi. Bu sırada önünü göremeyip dengesini kaybeden şüpheli, merdivene ayağı takılınca yere düştü, ardından polisin yardımıyla ayağa kalktı. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA Uyuşturucu şüphelisi yüzünü gizlemeye çalışırken düştü

Kaynak: DHA

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ADANA Uyuşturucu şüphelisi yüzünü gizlemeye çalışırken düştü

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