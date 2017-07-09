Adana Uyuşturucu Parası Yüzünden Yengesini Ile Komşusunu Öldürdü

Adana Uyuşturucu Parası Yüzünden Yengesini Ile Komşusunu Öldürdü

Adana Uyuşturucu parası yüzünden yengesini ile komşusunu öldürdü (YENİDEN)(Tür: Yurt)

Adana Uyuşturucu parası yüzünden yengesini ile komşusunu öldürdü (YENİDEN)

(Tür: Yurt)