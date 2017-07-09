Adana Uyuşturucu Parası Yüzünden Yengesini Ile Komşusunu Öldürdü

Uyuşturucu parası yüzünden yengesini ile komşusunu öldürdü



ADANA'da yengesi Fadime Tavan(34) ile komşusu Azize Sabuncu'yu (63) bıçaklayarak öldüren Ömer Tavan (28) adliyeye sevk edildi.



Olay, dün saat 19.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer Tavan, iddiaya göre ağabeyinin evine giderek yengesi Fadime Tavan'dan uyuşturucu almak için para istedi. Fadime Tavan'ın olumsuz cevap vermesi üzerine başlayan tartışmada Ömer Tavan, yengesi ile o sırada evde bulunan komşusu Azize Sabuncu'yu bıçakla yaraladı. Çığlıklar üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri Ömer Tavan'ı yakalayarak polise teslim etti. Kentteki hastanelere kaldırılan yengesi dün gece, komşu kadın ise bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Emniyetteki işlemleri biten Ömer Tavan, Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.