Adana uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alınan Saimbeyli ilçesi Çeralan Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste 100 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait 12 fişek ele geçirildi.
Operasyonda ev sahibi F.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu