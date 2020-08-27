ADANA Üniversite öğrencisinin cüzdanını çalan 2 kişi tutuklandı
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ADANA Üniversite öğrencisinin cüzdanını çalan 2 kişi tutuklandı

Üniversite öğrencisinin cüzdanını çalan 2 kişi tutuklandıADANA'da, üniversite öğrencisi Şerife T.'nin (21) cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan Ali G. (46) ve Ercan D. (37) tutuklandı.

27.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:49

Üniversite öğrencisinin cüzdanını çalan 2 kişi tutuklandı

ADANA'da, üniversite öğrencisi Şerife T.'nin (21) cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan Ali G. (46) ve Ercan D. (37) tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşiyle alışverişe çıkan Şerife T.'nin yanına yaklaşan 2 şüpheli, genç kızın cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Son anda durumu fark eden Şerife T. şüphelileri arkasından ara koşarak yakalamaya çalıştı. Daha sonra Şerife T. polisi arayarak içinde 105 lira ve kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanın çalındığını söyledi. Bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini saptadığı Ali G. ve Ercan D.'yi yakaladı. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkaları bulunan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ADANA Üniversite öğrencisinin cüzdanını çalan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

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