Adana Tufanbeyli'deki Kovid-19 karantinası sona eriyor
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Adana Tufanbeyli'deki Kovid-19 karantinası sona eriyor

Adana Tufanbeyli'deki Kovid-19 karantinası sona eriyor
03.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:38

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan itibaren uygulanan karantina, bu gece saat 24.00'te sona erecek.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan itibaren uygulanan karantina, bu gece saat 24.00'te sona erecek.

Kaymakam Ömer Sevgili, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 30 günlük karantina sürecinin, ilçede aniden ortaya çıkan ve hızla yayılan virüsün hızını keserek kontrol altına alınmasını sağladığını belirtti.

Önlemler sayesinde karşılaşılabilecek büyük bir felaketin önüne geçildiğini vurgulayan Sevgili, şunları kaydetti:

"4 Mayıs itibarıyla ilçemizde uygulanan karantina, bu gece saat 24.00'ten sonra kalkacak. Bu, ilçemizde virüsün bittiği anlamına gelmemektedir. Kış aylarında Adana merkezde kalıp yazın Tufanbeyli'ye gelen hemşehrilerimin bir müddet daha yerlerinde kalmalarını rica ediyorum. 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması devam etmektedir. Bu vatandaşlarımızın Adana merkeze veya Tufanbeyli'ye seyahat etmesi yasaktır. Kolluk kuvvetlerimizin bunları tespiti sonucunda bunlara idari para cezası uygulanacaktır."

Sevgili, kendisinin de karantina sürecinde ailesiyle kurallara uyduğunu bildirerek, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesini, sosyal mesafe kuralına uyulmasını ve maskesiz dışarıya çıkılmamasını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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