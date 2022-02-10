Adana Tufanbeyli'de taşımalı eğitime kar engeli - Haberler
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Adana Tufanbeyli'de taşımalı eğitime kar engeli

AA, Mustafa Yılmaz - Güncel
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Adana Tufanbeyli'de taşımalı eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

TUFANBEYLİ, ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki kar yağışının akşama kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

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