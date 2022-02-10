Adana Tufanbeyli'de taşımalı eğitime kar engeli
AA, Mustafa Yılmaz - Güncel
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
TUFANBEYLİ, ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki kar yağışının akşama kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.
AA / Mustafa Yılmaz - Güncel