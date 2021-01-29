Tufanbeyli'de kar yağışı nedeniyle 19 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor
29.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:31
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 19 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 19 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçede iki önce başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Beyaza bürünen ve kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşan ilçede, 19 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz