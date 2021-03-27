Adana Tufanbeyli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Adana Tufanbeyli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Adana Tufanbeyli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı aralıklarla dört gündür sürüyor.

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı aralıklarla dört gündür sürüyor.

İlçe merkezinde kar nedeniyle sokaklar beyaza büründü, vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizlemeye çalıştı.

Yaylalarda da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için Tufanbeyli-Kayseri kara yolunda ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İlçede yağış aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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