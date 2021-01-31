Adana Tufanbeyli'de kar nedeniyle 29 mahalle yolu ulaşıma kapandı
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Adana Tufanbeyli'de kar nedeniyle 29 mahalle yolu ulaşıma kapandı

31.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:28
Adana Tufanbeyli'de kar nedeniyle 29 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle 29 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle 29 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçede dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle 29 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı ilçede ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, yaptığı açıklamada, kar kalınlığının bazı yerlerde 1 metreye kadar ulaştığı ilçede, kapanan yolları açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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