Adana Tufanbeyli'de dağlara mayısta kar yağdı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, mayısın son haftasında yağan kar dağları beyaza bürüdü.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, mayısın son haftasında yağan kar dağları beyaza bürüdü.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından, Tahtalı ve Binboğa dağları beyaz örtüyle kaplandı.

Çevredeki dağların beyaza bürünmesiyle ilçede hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altına düştü.

Kaynak: AA