Adana Tufanbeyli'de dağlara mayısta kar yağdı
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Adana Tufanbeyli'de dağlara mayısta kar yağdı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, mayısın son haftasında yağan kar dağları beyaza bürüdü.

Adana Tufanbeyli'de dağlara mayısta kar yağdı
24.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:34

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, mayısın son haftasında yağan kar dağları beyaza bürüdü.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından, Tahtalı ve Binboğa dağları beyaz örtüyle kaplandı.

Çevredeki dağların beyaza bürünmesiyle ilçede hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altına düştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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